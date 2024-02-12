Бразильская Дженнифер Лопес: Жади из сериала «Клон» разделась для фотосессии, и вот как она сейчас выглядит

Бразильской актрисе Джованне Антонелли 47 лет, но она даст фору 20-летним! 47-летняя бразильская актриса Джованни Антонелли, известная в России по роли Жади в сериале «Клон», сделала неожиданную фотосессию, которую выложила в своем инстаграме (запрещенная в России экстремистская организация).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Такер Карлсон и его малыши: как выглядят и чем занимаются дети американского журналиста, взявшего интервью у Владимира Путина
- Женщина сделала интимную пластику после критики партнера — теперь она страдает от болезненного секса
- «Я запретила сестре появляться на моей свадьбе после того, как она прокляла мой брак»
Свежие комментарии