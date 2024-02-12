Бразильская Дженнифер Лопес: Жади из сериала «Клон» разделась для фотосессии, и вот как она сейчас выглядит

Бразильской актрисе Джованне Антонелли 47 лет, но она даст фору 20-летним! 47-летняя бразильская актриса Джованни Антонелли, известная в России по роли Жади в сериале «Клон», сделала неожиданную фотосессию, которую выложила в своем инстаграме (запрещенная в России экстремистская организация).