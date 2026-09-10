На Запорожье более 3 тыс. человек выбрали участки через "Мобильный избиратель"

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек в Запорожской области прикрепились к удобным для них участкам благодаря механизму "Мобильный избиратель" в ходе выборов в Госдуму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым