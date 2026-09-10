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ТАСС

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На Запорожье более 3 тыс. человек выбрали участки через "Мобильный избиратель"

На Запорожье более 3 тыс. человек выбрали участки через "Мобильный избиратель"

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек в Запорожской области прикрепились к удобным для них участкам благодаря механизму "Мобильный избиратель" в ходе выборов в Госдуму.

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