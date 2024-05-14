Новый громкий арест в Министерстве обороны. Большая «чистка» началась?

Не успел успокоиться скандал с арестом Тимура Иванова, как в Министерстве обороны последовали новые и громкие задержания, на этот раз в поле зрения правоохранительных органов попал главный кадровик МО … Как сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах, стало известно о задержании глава кадрового управления Министерства обороны Юрий Кузнецов.