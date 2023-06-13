В аэропорту Яссы строится новый терминал

Строительство нового терминала Т4 в аэропорту Яссы будет завершено к концу этого года, а первые рейсы будут выполняться с 2024 года, сообщил генеральный директор авиационного учреждения Ромео Ватрэ в программе "День за днем" на "Радио Молдова".