Врач раскрыла неочевидную опасность весеннего ветра

Врач Пивоварова: весенний ветер провоцирует головные боли и аллергию Весенний ветер может представлять скрытую угрозу для здоровья, провоцируя головные боли и аллергию, заявила news профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова.
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