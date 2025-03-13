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Овечкин: лидер на льду и в раздевалке. Протас о влиянии капитана "Вашингтона"

Овечкин: лидер на льду и в раздевалке. Протас о влиянии капитана "Вашингтона"

Александр Овечкин, капитан команды НХЛ "Вашингтон", выделяется не только как выдающийся хоккеист, но и как лидер в команде.

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