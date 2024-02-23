Старая песня о главном...

Проект "Музыка вместе" подготовил всем отличный подарок ко Дню защитника Отечества - премьеру нового видео "Давай закурим!"В общем тут прекрасно всё - и троллинг хохлов ("Нас опять Одесса встретит как хозяев; славная Каховка, город Николаев; вспомним, как на Запад шли по Украине" и так далее), и то, что поют в основном Донбасс и Новороссия (хотя есть исполнители и из других российских регионов; и то, что среди исполнителей есть действующие военнослужащие - в общем, всё!PS.