Автовокзал предупредил об отмене двух рейсов

Рейсы до Суоярви и Сегежи отменили в определенные дни октября Автовокзал Петрозаводска предупредил, что рейсы из Петрозаводска до Суоярви и Сегежи отменили, но пассажиры могут вернуть 100% стоимость билетов.
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