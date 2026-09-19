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Татар-информ

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На выборах в Госдуму прививку от гриппа сделала 96-летняя жительница РТ

На выборах в Госдуму прививку от гриппа сделала 96-летняя жительница РТ

Фото: Минздрав РТ На выборах в Госдуму 96-летняя жительница села Раково Буинского района Татаратана Нина Ефремова сделала прививку от гриппа, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

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