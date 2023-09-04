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  • Макс
    Если целый класс говорит на другом языке, никто из них не будет стремиться учить русский от слова СОВСЕМ. Им и так но..."Ну что, доиграли...
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"Ну что, доигрались?". В Волгограде учитель начальных классов устроила бунт – она отказалась учить детей мигрантов, не говорящих на русском

Очередная порция изумительных новостей о жизни мигрантов в России. Начнем с главного – со скандала в МОУ СОШ № 33 поселка Аэропорт (Волгоград).

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Комментарии
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Платон Платонов
Обучать русскому языку должен учитель, знающий язык, на котором говорят дети. Ясен пень, если учительница знает только русский, ей почти невозможно обучать инородцев.
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56 мин.
Сергей Сидоров
Как не знающие русский язык мигранты получили наше гражданство? Какую ответственность понесли лица, давшие возможность получить Российское гражданство мигрантам, не знающим русского языка?
Ответить
30 мин.
М
Макс
Если целый класс говорит на другом языке, никто из них не будет стремиться учить русский от слова СОВСЕМ. Им и так нормально!
Ответить
16 мин.

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