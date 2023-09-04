"Ну что, доигрались?". В Волгограде учитель начальных классов устроила бунт – она отказалась учить детей мигрантов, не говорящих на русском

Обучать русскому языку должен учитель, знающий язык, на котором говорят дети. Ясен пень, если учительница знает только русский, ей почти невозможно обучать инородцев.

Как не знающие русский язык мигранты получили наше гражданство? Какую ответственность понесли лица, давшие возможность получить Российское гражданство мигрантам, не знающим русского языка?

М

Макс

Если целый класс говорит на другом языке, никто из них не будет стремиться учить русский от слова СОВСЕМ. Им и так нормально!