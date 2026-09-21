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Антифашист

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«Людям надоел этот канцлер». Сара Вагенкнехт призвала Мерца уйти в отставку после разгрома ХДС на выборах

«Людям надоел этот канцлер». Сара Вагенкнехт призвала Мерца уйти в отставку после разгрома ХДС на выборах

Лидер партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Сара Вагенкнехт потребовала отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

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