Штурмовая группа морпехов ТОФ взяла опорный пункт ВСУ на времевском участке

«Опорник» удерживался в течение пяти дней Штурмовая группа бригады морской пехоты Тихоокеанского флота захватила и удерживала в течение пяти дней опорный пункт украинской армии на времевском участке южно-донецкого направления, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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