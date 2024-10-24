Депутат был заключен в тюрьму за поджог дома своего коллеги

Сегодня Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу муниципального депутата Всеволожского городского поселения Константина Легкодумова, который обвиняется в организации поджога дома своей коллеги, депутата Ирины Бритвиной.
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