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ВС России громят противника: среди уничтоженных целей - цеха по производству ракет, логистические центры

ВС России громят противника: среди уничтоженных целей - цеха по производству ракет, логистические центры

В Харьковской области группировка войск "Север" ведет бои за освобождение населенного пункта Бузово - это одно из сел в так называемом "резниковском котле", где заперты украинские формирования.

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