Военкор показал видео с русским бойцом, взорвавшим прячущихся солдат ВСУ

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео, на котором отважный российский боец под Угледаром закинул взрывчатку прямо в подвал с укрывающимися там украинскими боевиками и быстро убежал с места.
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