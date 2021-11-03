В ответ на выпады США у наших границ, Россия решила "пoшуршать" на "зaднем дворе" американцев

Андрей СмирновПолитикаВ ответ на выпады США у наших границ, Россия решила "пoшуршать" на "зaднем дворе" американцев Стратегический бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь". Фото из интернета. Как все знают, любому тeрпению приходит конец.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина Чужая👍👍👍👍👍👍👍👍 Ещё Варшавянку туда. И пусть ловят наш привет по полной!!Сергей НововожиловИ ракету с парашютом запустить с динамиками в ракете с песней " Вставай страна огромная вставай на смертный бой... Пусть слушают все, кто против нас.GrandadЛучше "Не валяй дурака, Америка!"Вячеслав АнтоновЭто было бы круто\Vladimir ComlevПора восстанавливать базы на Кубе и Венесуеле , а так же Никарагуа , вот тогда штаты и ... , заплачут от бессилия ! ! !Комментировать
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