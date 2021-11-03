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  • Сидор Нездиймынога
    Понимаете, уважаемый автор! Кто виноват во всем том, о чем вы пишете. Да народ российский! Три дня было отведено на в...Как Единая Россия...
  • Александр Турчин
    К сожалению всё правильно!Жаль только что Путин и компания этого очевидного факта не видят!!!Как НАТО собирает...
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В ответ на выпады США у наших границ, Россия решила "пoшуршать" на "зaднем дворе" американцев

В ответ на выпады США у наших границ, Россия решила "пoшуршать" на "зaднем дворе" американцев

Стратегический бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь". Фото из интернета. Как все знают, любому тeрпению приходит конец.

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Галина Чужая
👍👍👍👍👍👍👍👍 Ещё Варшавянку туда. И пусть ловят наш привет по полной!!
Сергей Нововожилов
И ракету с парашютом запустить с динамиками в ракете с песней " Вставай страна огромная вставай на смертный бой... Пусть слушают все, кто против нас.
Grandad
Лучше "Не валяй дурака, Америка!"
Вячеслав Антонов
Это было бы круто\
Vladimir Comlev
Пора восстанавливать базы на Кубе и Венесуеле , а так же Никарагуа , вот тогда штаты и ... , заплачут от бессилия ! ! !

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