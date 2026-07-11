Ночные удары по Киеву: противник утверждает, что использовались ракеты от С-400 Российские войска в ночь на субботу нанесли серию ударов по украинской столице.
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Ночные удары по Киеву: противник утверждает, что использовались ракеты от С-400 Российские войска в ночь на субботу нанесли серию ударов по украинской столице.
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