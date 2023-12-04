Назарбаев прислал Путину авторский экземпляр своих мемуаров

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прислал российскому лидеру Владимиру Путину авторский экземпляр своих мемуаров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает 4 декабря ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии