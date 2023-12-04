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Назарбаев прислал Путину авторский экземпляр своих мемуаров

Назарбаев прислал Путину авторский экземпляр своих мемуаров

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прислал российскому лидеру Владимиру Путину авторский экземпляр своих мемуаров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает 4 декабря ТАСС.

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