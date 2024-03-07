Фото судьи Оксаны Весниной, отпустившей убийцу на свободу, мгновенно исчезло с сайта «Судьи России»

Виктор Гайдуков Какая переаттестация? Уголовное дело и суд показательный и скорый, дабы другим это было предупреждение. И это не только судье. Это вина и прокурора и следствия. А где был адвокат?

БВ Борис Выдрин В советское время мы судей избирали, сегодня все всех назначают, украли у народа право, отобрали власть. И эту власть поддерживают ворованным капиталом.