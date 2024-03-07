«Плевок в лицо России!»: Бойца ММА, убившего Героя СВО, выпустили на свободу! За убийство он отсидел всего 170 дней! Что это было?! Всего несколько дней назад Президент России Владимир Путин назвал ветеранов и бойцов СВО элитой государства, сказав, что очень гордится этими людьми, которые скоро выйдут на руководящие позиции в основных государственных структурах.
Фото судьи Оксаны Весниной, отпустившей убийцу на свободу, мгновенно исчезло с сайта «Судьи России»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Гайдуков
Какая переаттестация? Уголовное дело и суд показательный и скорый, дабы другим это было предупреждение. И это не только судье. Это вина и прокурора и следствия. А где был адвокат?
Ответить
6 час.
БВ
Борис Выдрин
В советское время мы судей избирали, сегодня все всех назначают, украли у народа право, отобрали власть. И эту власть поддерживают ворованным капиталом.
Ответить
5 час.
Олег Самойлов
Ну, положим, что "...Как известно, при капитализме все продается и все покупается..." при самом справедливйшем обществе мира ДАЖЕ НЕ покупалось! Все зачастую решалось простым телефонным звонком, типа "Иван Иванович считает, что..."! Так что не надо свистеть!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии