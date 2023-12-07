Заслуженный пилот России рассказал, что привело к гибели отечественной авиации

РИАМО – 7 дек. После прихода к власти бывшего президента СССР Михаила Горбачева финансирование конструкторских бюро и заводов по выпуску гражданских самолетов прекратилось, сообщил РИАМО заслуженный пилот России Юрий Сытник.
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