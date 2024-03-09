Материнский капитал может увеличиться до 1 миллиона рублей Ирэн ОрлонскаяДепутаты Государственной Думы представили законопроект, направленный на увеличение материнского капитала на второго, третьего и любого последующего ребенка до 1 миллиона рублей с февраля 2025 года.
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