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В Японии и Южной Корее заявили о запуске баллистической ракеты из КНДР

В Японии и Южной Корее заявили о запуске баллистической ракеты из КНДР

Очередные испытания на корейском полуострове вновь взволновали соседей Пхеньяна.Представители вооружённых сил Южной Кореи заявили о том, что КНДР произвела запуск ракеты в направлении Японского моря к востоку от Корейского полуострова.

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