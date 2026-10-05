В Архангельске на экскаваторщика рухнула стена при сносе здания

В Архангельске возбуждено уголовное дело после того, как 2 октября при сносе здания обломки кирпичной кладки рухнули на кабину экскаватора и травмировали водителя 1957 года рождения.
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