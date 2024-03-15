Рязанские диабетики пожаловались на отсутствие инсулина в аптеках

Одна из рязанок сообщила порталу, что в аптеках нет ни тест полосок для глюкометра, ни инсулина. Ещё одна женщина возмутилась, что препараты, которые должны выдавать бесплатно, приходится покупать за собственные деньги.
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