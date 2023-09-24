Ферстаппен выиграл 13-ю гонку в 2023-м. До рекорда «Ф-1», установленного им же – 2 победы

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен близок к тому, чтобы побить очередной рекорд «Формулы-1». Победа на Гран-при Японии стала для двукратного чемпиона мира 48-й в карьере и 13-й в нынешнем сезоне.