Second accused in Cornell gang rape case seeks Letitia James dismissal

A second man accused in the assault of a Cornell University student asked a judge to remove New York Attorney General Letitia James from the case.
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