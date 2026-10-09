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Second accused in Cornell gang rape case seeks Letitia James dismissal

A second man accused in the assault of a Cornell University student asked a judge to remove New York Attorney General Letitia James from the case.

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