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Новые правила скорой помощи: что изменится для казахстанцев

Новые правила скорой помощи: что изменится для казахстанцев

С 13 октября в Казахстане вступили в силу новые правила оказания скорой медицинской помощи. Пациенты смогут отслеживать местоположение вызванной бригады в режиме реального времени, а часть неотложных вызовов будут передавать мобильным бригадам поликлиник, передает inAktau.

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