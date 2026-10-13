Новые правила скорой помощи: что изменится для казахстанцев

С 13 октября в Казахстане вступили в силу новые правила оказания скорой медицинской помощи. Пациенты смогут отслеживать местоположение вызванной бригады в режиме реального времени, а часть неотложных вызовов будут передавать мобильным бригадам поликлиник, передает inAktau.