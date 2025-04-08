«Головная боль наших недругов»: почему подлодка «Пермь» с «Цирконом» — это прорыв в военном флоте России Ирина Валькова27 марта 2025 года стало знаковым днём для российского Военно-морского флота — на воду была торжественно спущена новейшая атомная подводная лодка «Пермь», относящаяся к усовершенствованному проекту «Ясень-М».