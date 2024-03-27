Описаны последствия российского удара по ДнепроГЭС

«Рыбарь»: ракетный удар полностью вывел из строя ДнепроГЭС-2 Удары российских ракет 22 марта нанесли существенный урон ДнепроГЭС-2, восстановление работы электростанции может затянуться на длительное время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии