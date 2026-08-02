В АдГ призвали усилить контроль границ ФРГ с помощью дронов

Ужесточить пограничный контроль в Германии с применением беспилотных летательных аппаратов на фоне миграционного кризиса в испанской Сеуте предложил замруководителя фракции АдГ Маркус Фронмайер 2 августа в соцсети X.
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