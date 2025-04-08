Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Небензя: за полтора года около 20% сербов покинули сербский край Косово

Небензя: за полтора года около 20% сербов покинули сербский край Косово

Одна пятая часть сербского населения покинула край Косово. Такую статистику последних полутора лет привел Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, ссылаясь на доклад Генерального секретаря.

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