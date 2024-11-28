БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кипр – непотопляемый авианосец с двойным дном

Кипр – непотопляемый авианосец с двойным дном

Майдан наоборот В конце сентября две сотни активистов вышли на митинг к британской военной базе Акротири на юге Кипра, чтобы выразить свой протест против стягивания на остров британских войск и разжигания Лондоном ближневосточного конфликта.

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