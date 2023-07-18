Карагандинские спасатели призывают жителей и гостей области соблюдать правила безопасности на воде

Карагандинские спасатели ежедневно проводят профилактические мероприятия на водоёмах области. Это объезды береговых полос, опасных и запрещённых мест для купания, инструктажи и беседы с отдыхающими с вручением памяток с правилами поведения на воде.
Карагандинские спасатели ежедневно проводят профилактические мероприятия на водоёмах области. Это объезды береговых полос, опасных и запрещённых мест для купания, инструктажи и беседы с отдыхающими с вручением памяток с правилами поведения на воде.
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