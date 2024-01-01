Погода на новогодние праздники: холод, но без сюрпризов

Новый год и зимние каникулы – время долгожданных радостей, веселья и подарков. Конечно, хочется, чтобы погода в эти дни не преподносила каких-либо сюрпризов и неожиданностей и позволяла в полной мере насладиться зимними забавами.
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