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Жительница Подмосковья оставила новорожденную дочь умирать в унитазе

Жительница подмосковной Ивантеевки родила в туалете и оставила новорожденную дочь умирать в унитазе. Как сообщил источник РЕН ТВ, трагедия произошла утром 20 октября в одной из квартир на Центральном проезде.

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