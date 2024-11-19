Жительница Подмосковья оставила новорожденную дочь умирать в унитазе

Жительница подмосковной Ивантеевки родила в туалете и оставила новорожденную дочь умирать в унитазе. Как сообщил источник РЕН ТВ, трагедия произошла утром 20 октября в одной из квартир на Центральном проезде.
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