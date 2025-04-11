Стоп-кадр! Игорь Гросу: «У меня есть грехи, и я поведаю их батюшке»

В четверг, 10 апреля, перед пленарным заседанием спикер парламента Игорь Гросу сделал эмоциональное заявление, отвечая на вопрос о возможных ошибках или «грехах», совершенных в его политической деятельности.
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