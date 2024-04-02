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В Госдуму внесли законопроект о запрете для иноагентов участвовать в выборах

В Госдуму внесли законопроект о запрете для иноагентов участвовать в выборах

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» — ее лидер Сергей Миронов и первый замглавы СРЗП Дмитрий Гусев — внесли в Государственную думу законопроект, предлагающих запретить иностранным агентам участвовать в российских выборах любого уровня.

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