"Скомпрометированный" твит Генслера о биткойн-ETF был отчеканен в NFT

После того как Комиссар по ценным бумагам и биржам США, Гэри Генслер, сообщил о взломе официального аккаунта SEC в соцсети Х (ранее Твиттер), из которого было отправлено ложное утверждение об одобрении спотового биткоин-ETF, эта ситуация вызвала цепную реакцию в сообществе, а ответ Генслера на этот случай был заархивирован в записи Ordinals.