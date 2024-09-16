Пилот по заселению в гостиницы в РФ по биометрии запустят в IV квартале 2024 года

Пилот по заселению в гостиницы по биометрии запустят в IV квартале 2024 года. Об этом говорится в ответе замминистра экономического развития Сергея Назарова главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии