Трагедия на экране и в жизни: Что случилось с Мидзуки Итагаки — звездой японского кино и бывшим айдолом M!LK Ирина ВальковаВ Японии и далеко за её пределами имя Мидзуки Итагаки ассоциировалось с юностью, талантом и стремительным взлётом.
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