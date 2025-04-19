Трагедия на экране и в жизни: Что случилось с Мидзуки Итагаки — звездой японского кино и бывшим айдолом M!LK Ирина ВальковаВ Японии и далеко за её пределами имя Мидзуки Итагаки ассоциировалось с юностью, талантом и стремительным взлётом.