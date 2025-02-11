Врач Морозова: гигиена и закаливание помогут укрепить детский иммунитет

Четкий режим дня и питания поможет поддержать детскую иммунную систему на должном уровне. Об этом в интервью РИАМО сообщила старший врач-педиатр АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.
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