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Врач Морозова: гигиена и закаливание помогут укрепить детский иммунитет

Врач Морозова: гигиена и закаливание помогут укрепить детский иммунитет

Четкий режим дня и питания поможет поддержать детскую иммунную систему на должном уровне. Об этом в интервью РИАМО сообщила старший врач-педиатр АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.

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