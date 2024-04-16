За два дня на дорогах Петербурга и Ленобласти остановили 256 пьяных водителей

Большинство из них после прохождения алкотеста были привлечены к административной ответственности В минувшие выходные экипажи ДПС были выставлены на основных магистралях Петербурга и Ленинградской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии