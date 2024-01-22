Почти 40 станций метро построят в столице в ближайшие 10 лет

В ближайшее десятилетие в столице планируется построить 39 станций метро на разных линиях. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
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