Почти 40 станций метро построят в столице в ближайшие 10 лет

В ближайшее десятилетие в столице планируется построить 39 станций метро на разных линиях. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.