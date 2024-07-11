До 1 августа в Советском районе завершится благоустройство двух общественных пространств

В переулке Дачный поселка Смолино еще в прошлом году находился пустырь с заброшенным зданием. Теперь же, благодаря программе «Формирование комфортной городской среды», ведется обустройство сквера, которое завершится к 1 августа.
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