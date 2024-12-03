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Несекретные материалы

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Задача для «Орешника»: в Никарагуа могут появиться российские ракетные базы

Задача для «Орешника»: в Никарагуа могут появиться российские ракетные базы

В настоящее время делаются все необходимые шаги для расширения военного сотрудничества России с Никарагуа.

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Комментарии
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В
Владимир
Хватит говорить - надо делать!
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20 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Так пример с кого берут чинуши? С президента России, уж очень он любит поговорить, особенно с иностранцами.Что то наговорил, а потом все забыли до следующего разговора. С Макроном сто часов разговаривал. Вы можете представить себе, если бы во время войны Сталин разговаривал бы с Гитлером? А вот с Шольцем, целый аж час и это при том, что Германия убивает, наших ребят своим оружием.
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20 час.
Людмила Лиханова
Не надоело троллить? Итак уже в нашей базе ФСБ находишься...а ведь интернет и спецы ничего не забывают...🤣🤣🤣😭
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11 час.

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