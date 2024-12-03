Задача для «Орешника»: в Никарагуа могут появиться российские ракетные базы

ЛК

Любовь Кузьмина

Так пример с кого берут чинуши? С президента России, уж очень он любит поговорить, особенно с иностранцами.Что то наговорил, а потом все забыли до следующего разговора. С Макроном сто часов разговаривал. Вы можете представить себе, если бы во время войны Сталин разговаривал бы с Гитлером? А вот с Шольцем, целый аж час и это при том, что Германия убивает, наших ребят своим оружием.