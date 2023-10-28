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ТОП-5 знаков зодиака, которые сохранят ваши деньги

ТОП-5 знаков зодиака, которые сохранят ваши деньги

В любое время человеку не хочется терять деньги. При этом отдавать заработанные потом и кровью средства — не вариант, ведь даже самый близкий человек может воспользоваться вашими деньгами в своих интересах.

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