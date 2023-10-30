Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ФАС сообщила об отмене мобильными операторами платы за раздачу Интернета

ФАС сообщила об отмене мобильными операторами платы за раздачу Интернета

Три оператора сотовой связи из «большой четверки» сообщили о готовности исполнить предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 18 сентября 2023 года об отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

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