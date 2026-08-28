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Открылась регистрация на «День Бренда 2026»

Открылась регистрация на «День Бренда 2026»

Регистрация на «День Бренда 2026» уже открыта — успейте зарегистрироваться заранее и стать частью масштабного события, где лидеры рынка обсудят, насколько представления бизнеса о сильном бренде созвучны ожиданиям, которые формируются в обществе.

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