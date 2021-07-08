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Айзейя Стюарт получил травму на тренировке сборной США

Центровой «Детройта» Айзейя Стюарт травмировал голеностопный сустав во время выступления за вторую сборную США в двустороннем матче против олимпийской сборной.

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