В Китае раскрыли редкий случай шпионажа на две страны

Министерство госбезопасности КНР задержало руководителя компании, занимавшейся торговлей оружием, за передачу секретных сведений разведкам двух иностранных государств.
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